Проверить выполненую работу

Нужно найти сайты-тесты-сервисы о "совместимости пар, поиску влюбленных, найди свою любовь и т.п." ну и всё в этом роде. И естественно они должны быть бесплатными для пользователей. Нужно это для исследования данного сегмента ...
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Вы должны разбираться в технических характеристиках товаров. Тип товара компьютерные аксессуары.
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