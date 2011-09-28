Нужен парсинг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок245 просмотров

Добрый день!

Ищу людей, которые будут собирать определенную информацию с сайтов. (сайты предоставляю)

Оплата - 50 руб./сайт. Объем работы выбирайте сами.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Все подробности при личной переписке. (оставляйте свои контакты)

14 лет назад
asdeb
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров