Скопировать товар с одного магазина в другой, осталось не много. (Магазин на Virtuemart) Работы на пару часов. Количество товара - начиная с категории FERRAGAMO SALVATORE (http://tdlotos.com.ua/perfumes.php) Только рисунки и ...
Нужен парсинг
Добрый день!
Ищу людей, которые будут собирать определенную информацию с сайтов. (сайты предоставляю)
Оплата - 50 руб./сайт. Объем работы выбирайте сами.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Все подробности при личной переписке. (оставляйте свои контакты)
Заявки фрилансеров
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