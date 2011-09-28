Набивка нескольких бланков в Word

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок316 просмотров

Необходимо по сканам бланков сделать Word документы.

от 50 до 150р за документ

14 лет назад
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с задачей. Сделал все в срок и без лишних вопросов. Рекомендую!
Четкое задание. Оперативная инфоподдержка при работе. Моментальная оплата. Отличный заказчик! Рекомендую всем и буду рад сам сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад