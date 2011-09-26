Документ txt,doc или excel: Тип агентства, далее в столбик email-адреса С 3-х различных сайтов http://www.fashionbank.ru/model-agency/page1.html 243 http://www.eventcatalog.ru/agency/ 1600-1800 http://www.all-agency.ru/ 1350 Оплата после проверки, если база не ложная, ни откуда ...
Размещение информации на досках
Нужно размещать информацию на досках объявлений, не менее 50. Оплата за каждые 10объявлений 50 рублей. Писать на e-mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
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