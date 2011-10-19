Добавление товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок327 просмотров

Требуется перенести товары с сайта на сайт сделав рерайт описаний товаров. ТЗ в приложении.

ICQ - 243957590

14 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$45
5 дней
Работа выполнена в срок, работой доволен. Будем сотрудничать дальше.
Алексею спасибо за сотрудничество и быструю оплату работы. Рекомендую как хорошего надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад