Наполнить товарами детский интернет-магазин

Только с опытом работы по данной тематике. Просьба не беспокоить, если вы не наполняли раньше подобные проэкты

Требования:

разбираться в детских товарах и знать какой товар для какого возраста подходит

Оплата:

1 грн - 1 позиция

Сюда входит, подправить наименование, если оно не соответствует формату

Товар (автокресло ) - модель (Izi Up ) - производитель (BeSafe )

-проставить возраст

-указать цвет

-подправить описание, удалить первые несколько строчек (подробнее исполнителю). Если описания нет, найти и добавить

-проставить галочками свойства, который можно прочитать в описании

- добавить аксессуары для данной позиции

+ добавить цвет, артикул, цену, картинку - это если продукт имеет дополнительный цвет. это тоже 1 грн

То есть, вы подправили основной продукт, добавили 10 дополнительных цветов =11 грн