Требуется размещение ссылки на форумы

Здравствуйте, нужен человек который будет добавлять данные в базу MySQL. 1) Имеется сфотографированное расписание занятий, нужно эти данные распознать и добавить в базу. 2) Имеются ворд тексты, нужно взять эти тексты и сохранять ...
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