Добавление данных на сайт

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Завершен8 заявок433 просмотра

Здравствуйте, нужен человек который будет добавлять данные в базу MySQL.

1) Имеется сфотографированное расписание занятий, нужно эти данные распознать и добавить в базу.

2) Имеются ворд тексты, нужно взять эти тексты и сохранять в txt формат + добавить пару тегов чтобы текст нормально отображался.

Пишите ваши контакты, я свяжусь с вами.

MySQL
14 лет назад
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

tehnologM
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$170
20 дней
Хороший фрилансер! Сделал всё как я просил и максимально быстро, хотя объёмы были немаленькие.

Заявки фрилансеров

tehnologM
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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