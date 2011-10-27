Добавление данных на сайт

Здравствуйте, нужен человек который будет добавлять данные в базу MySQL.

1) Имеется сфотографированное расписание занятий, нужно эти данные распознать и добавить в базу.

2) Имеются ворд тексты, нужно взять эти тексты и сохранять в txt формат + добавить пару тегов чтобы текст нормально отображался.

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