Поиск контента в интернет

Ищем в поисковых системах по определенным ключевым словам (ключевые слова дам) предприятия и компании, выходите на региональный портал предприятий или желтые страницы.

Выходим на сайты компании, записываем данные в Excel файл

Название компании, веб ссылку с адресными данными предприятия (там где они обычно указывают контакт), телефон1, телефон2, факс (если есть, если нет оставляем пустой поле), сфера деятельности (коротко основная с сайта), индекс, почтовый адрес

+ 2 рубля за каждый адрес

Работа не пыльная, однако

Требуется аккуратность и внимательность

Проверку осуществляю выборочно, однако эффективно

Если косяк. Не существующее предприятие, несуществующая ссылка, нескопированный факс при наличии или один телефон при указании двух на странице, то -100 рублей. Надеюсь, что до этого не дойдет и Вы сделаете все без ошибок.

Оплата Яндекс рубли (предпочтительнее) или Вебмани

С деньгами проблем нет.

Так, что буду рад, если Вы поможете мне , а я Вам :-)

Если поиск будет качественный по критериям, то все остальные города за Вами. А их больше 20-ти, включая Питер и Москву. В Питере по критериям отбора от 5000 предприятий, Москву даже боюсь представить сколько.

P.S. В личку писать не надо. Все сообщения я просматриваю и очень внимательно...

Спасибо за участие в тендере.