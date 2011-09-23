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  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка141 просмотр

Нужно разместить объявление, текст есть и список сайтов куда необходимо разместить есть. Срок 1 день Оплата Яндекс.Деньги. Если готовы, то могу скинуть текст и список сайтов для размещения.

все подробности в ICQ 636-258-883

14 лет назад
IKG
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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