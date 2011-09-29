Контент для форума

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки258 просмотров

Задача:

Наполнить новый форум уникальным контентом.

Тематика:

Матрасы, ортопедические подушки и основания.

Условия:

1. Использование нескольких аккаунтов, заполненный профиль, аватар и подпись.

2. Отсутствие грамматических ошибок.

3. Уникальный контент. Приветствуются темы с отзывами.

4. Информативные сообщения. (сообщения: "я тоже так думаю", "согласен" - не оплачиваются)

От вас:

Стоимость одного поста, темы. Кол-во постов в день?

Оплата wmr. Ищу 2-3 человек.

Можете писать на почту [email protected]

14 лет назад
jim_nyc
Сергей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

katya_girusheva
Екатерина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$5
7 дней
moskirina
Ирина 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

katya_girusheva
Екатерина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
moskirina
Ирина 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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