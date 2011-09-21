Рекламный контент

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Закрыт8 заявок207 просмотров

Нужен копирайтер для составления НЧЗ, и стаей к ним, для сайта masterheating.ru. Статьи рекламного характера на темы:

Ремонт квартир

Сантехник

Отопление

Электрик

Ремонт ванной

Водоснабжение

Монтаж кондиционеров

Укладка плитки

Рекламма должна быть орентированна на восточною, северную, южную часть Москвы, так же для городов северной, южной, восточной части Московскую области.

Каждая статья должна быть от 1300 до 2000 символов, включая знаки препинания. В каждой статье должны быть по 2 анкора.

Анкоры следующие :

Ремонт квартир

Сантехник

Отопление

Электрик

Ремонт ванной

Водоснабжение

Монтаж кондиционеров

Укладка плитки.

На каждую тему нужно составить по 100 статей, ну конечно уникальными.

14 лет назад
valic23
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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