Подредактировать цены на сайте.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки231 просмотр

Добрый день, требуется отредактировать цены на 2 ресурсах, добавить разделы

Один на UP CMS другой на WP

Оплата яндекс деньгами по факту.

ася 208 514 9 90

WordPress
14 лет назад
EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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