Требуется человек, который будет размещать сообщение на форумах (постинг). Одно сообщение - 3 руб. Список форумов и готовое сообщение буду выдавать сам. Возможно долгосрочное сотрудничество. Подробности ...
Подредактировать цены на сайте.
Добрый день, требуется отредактировать цены на 2 ресурсах, добавить разделы
Один на UP CMS другой на WP
Оплата яндекс деньгами по факту.
ася 208 514 9 90
Заявки фрилансеров
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