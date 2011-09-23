Добрый день. Мне необходимо размещать тексты, ссылки на тематических форумах, блогах с регистрацией там же. Для начала - нужно это делать по тематике - сотовые телефоны - iphone, в ...
Создавать и поддерживать темы на форумах
Здравствуйте!
Необходимо будет создавать и поддерживать темы на разных московских форумах по недвижимости.
Уделять этому не меньше – 3-4 часов в день
Подробности и бюджет можем обсудить при личном общении.
Нужен ответственный, вежливый, умеющий убедить человек.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем исполнителя для размещения объявлений на Украинских досках объявлений, доски искать не надо у нас есть база на которых надо размещать, там 250 досок платим только WMR 150 WMR за размещение на этих ...Завершен14 лет назад
Нужно разместить объявление, текст есть и список сайтов куда необходимо разместить есть. Срок 1 день Оплата Яндекс.Деньги. Если готовы, то могу скинуть текст и список сайтов для размещения. все подробности в ICQ 636-258-883Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется специалист для наполнения магазина Обычный копипаст, Магазин по продаже люстр и дверей. Без предоплатыЗавершен14 лет назад
- $250
Требуется наполнить блог интересным контентом. Нужно собрать статьи по тематике и наполнить блог. Копирайтинг и рерайт статей обязателен. Плачу зарплату помесячно, обсуждаются объемы и качество, от этого зависит уровень заработной платы. Обязательно будет тестовое задание ...Закрыт14 лет назад
- $50
Добрый день, требуется отредактировать цены на 2 ресурсах, добавить разделы Один на UP CMS другой на WP Оплата яндекс деньгами по факту. ася 208 514 9 ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется человек, который будет размещать сообщение на форумах (постинг). Одно сообщение - 3 руб. Список форумов и готовое сообщение буду выдавать сам. Возможно долгосрочное сотрудничество. Подробности ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $36
Написать стать по разным темам. Подробную информацию вышлю на почту.Завершен14 лет назад
- $250
Задача: Наполнить новый форум уникальным контентом. Тематика: Матрасы, ортопедические подушки и основания. Условия: 1. Использование нескольких аккаунтов, заполненный профиль, аватар и подпись. ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Проект Prosale . Работа заключается в поиске актуальных распродаж, акций, скидок по Москве, размещение их на сайте. 1 единица информации - 10 рублей.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад