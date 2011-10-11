Наполнить сайт недвижимости информацией

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Завершен15 заявок406 просмотров

Наполнить сайт недвижимости информацией!

Сделать копирайт и рерайт объявлений с других ресурсов, наполнив сайт актуальными об'явлениями(по 15-20 на категорию). Внимание, ресур на украинском языке!

14 лет назад
loljeans
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Allycuk
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$4
4 дня
Алла хороший фрілансер! Швидко взялася за роботу та успішно виконала поставлене завдання! Повністю задоволені роботою з нею! Буду звертатись ще!

Заявки фрилансеров

Allycuk
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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