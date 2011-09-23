Перенос текстов в блог на wordpress

Задача - есть пустой блог на wordpress, необходимо в него перенести старые записи с сохраненной копии в http://web.archive.org

При переносе нужно подчищать код от несуществующих картинок и в настройках при публикации в wordpress задавать аналогичный старом url. Постов несколько десятков так нужно добавить.

Просьба в предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать стоимость за добавление одного поста.

P.S. Работы на день, не больше.