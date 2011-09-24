Ищем исполнителя для размещения объявлений на Украинских досках объявлений, доски искать не надо у нас есть база на которых надо размещать, там 250 досок платим только WMR 150 WMR за размещение на этих ...
Наполнение форума
Тематика дизайн интерьера, мебель и строительство.
5-6 разделов, нужно 2-3 темы в каждом по 3-4 сообщения по быстрому.
плюс еще столько же, но растянуть в течении месяца.
нужно качественно.
так что жду
1) цену за все.
2) 3-4 ссылки на топики желательно по сходным темам.
3) условия и форма оплаты
на почту moscow () m-design ru
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