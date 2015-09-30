Продвижение в поисковиках любого уровня сложности. Спрашивайте портфолио.
Работаем с 2003 г.
1) SEO
Поисковое продвижение от 2 тыс руб в месяц.Ежедневная отчетность по позициям в онлайне.
Привязка оплаты к топам в яндексе.
2) Контекст
Настройка под ключ Директ, Adword. Разбивка объявлении поштучно на ключ. Выделение регионов, компании на РСЯ. Бесплатная подержка на партнерских аккаунтах. автоматизация ставок, аудит компаний.
сертифицированное агентство -партнер Яндекса
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ для студий и РА -дополнительные гарантии по seo, партнерские выплаты от 10%.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Копирайтер.ру634 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Все отлично. Что обещал - сделал. Рекомендую.
Ответный отзыв
оплачено
$60
10 баллов
7 лет назад
Все отлично. Задача выполнена
Ответный отзыв
проект сдан. ключи в топе
$30
10 баллов
8 лет назад
Все в срок, были некоторые проблемные вопросы из-за неточного ТЗ, которые решились положительно. Рекомендую.
Ответный отзыв
сложности с постановкой задачи. разрулили.
$150
9 баллов
8 лет назад
Сотрудничеством с Денисом доволен. Грамотный специалист, хорошо объясняет и помогает сделать правильный выбор, советует как качественно, а не в пустую, использовать бюджет.
$20
10 баллов
8 лет назад
Все сделали. Быстро и качественно, были заявки с рекламы!
Ответный отзыв
рекомендую
Поисковые системы (SEO)
9 отзывов
$30/час
от $60от 120 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
1 отзыв
$1/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга