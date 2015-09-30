bornholio

Денис bornholio

 
47 летРоссия/Калуга
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Продвижение в поисковиках любого уровня сложности. Спрашивайте портфолио.

Работаем с 2003 г.

1) SEO

Поисковое продвижение от 2 тыс руб в месяц.Ежедневная отчетность по позициям в онлайне.

Привязка оплаты к топам в яндексе.

2) Контекст

Настройка под ключ Директ, Adword. Разбивка объявлении поштучно на ключ. Выделение регионов, компании на РСЯ. Бесплатная подержка на партнерских аккаунтах. автоматизация ставок, аудит компаний.

сертификаты Яндекса

сертифицированное агентство -партнер Яндекса 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ для студий и РА -дополнительные гарантии по seo,  партнерские выплаты от 10%.

Портфолио
Отзывы заказчиков
darf12345
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Раскрутка сайта
Все отлично. Что обещал - сделал. Рекомендую.
оплачено
Ответный отзыв
Kirill_15
Кирилл 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Добавить описание сайта в поисковики + консультация по SEO
Все отлично. Задача выполнена
проект сдан. ключи в топе
Ответный отзыв
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Настройка контекстной рекламы.
Все в срок, были некоторые проблемные вопросы из-за неточного ТЗ, которые решились положительно. Рекомендую.
сложности с постановкой задачи. разрулили.
Ответный отзыв
nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
9 баллов
8 лет назад
Поисковая оптимизация сайта оптовой компании
Сотрудничеством с Денисом доволен. Грамотный специалист, хорошо объясняет и помогает сделать правильный выбор, советует как качественно, а не в пустую, использовать бюджет.
ок
Ответный отзыв
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Реклама пластической хирургии
Все сделали. Быстро и качественно, были заявки с рекламы!
рекомендую
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
9 отзывов
$30/час
от $60от 120 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
1 отзыв
$1/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга