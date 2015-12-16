Настройка контекстной рекламы.

Контекстная рекламаЗавершен14 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настройка контекстной рекламы для магазина шин и дисков в Москве.  Цену указать в заявке желательно. Директ и Адвордс.

8 лет назад
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bornholio
Денис 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
30 дней
Все в срок, были некоторые проблемные вопросы из-за неточного ТЗ, которые решились положительно. Рекомендую.
сложности с постановкой задачи. разрулили.