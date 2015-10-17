Организация рекламной кампании в РУнете и на Западе.

Необходимо спланировать и реализовать эффективную(!) рекламную кампанию как в Рунете, так и на Западе.

Компания имеет все необходимые для этого инструменты: мультиязычный сайт, презентации, статьи.

Главная задача кампании - увеличение продаж акций и продуктов компании.

Если вы уверены в своих силах - WELCOME! ;)

Шлите свои предложения.