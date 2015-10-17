Организация рекламной кампании в РУнете и на Западе.

Контекстная рекламаЗакрыт7 заявок138 просмотров
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Необходимо спланировать и реализовать эффективную(!) рекламную кампанию как в Рунете, так и на Западе. 

Компания имеет все необходимые для этого инструменты: мультиязычный сайт, презентации, статьи. 

Главная задача кампании - увеличение продаж акций и продуктов компании.

Если вы уверены в своих силах - WELCOME! ;) 

Шлите свои предложения. 

8 лет назад
inmillioner
Денис 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад