Создание РК в ЯД и Adwords

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Жду предложений в формате:

1.Ориентировочное кол-во ключевых слов/бюджет.

2.Стоимость и сроки.

8 лет назад
vapor
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$60
4 дня
Все было настроено ,пожелания учтены, на все вопросы Роман отвечал моментально. Отлично!
Качественный заказчик, приятно было работать всё по делу, профессионально.