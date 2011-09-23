Добрый день. Мне необходимо размещать тексты, ссылки на тематических форумах, блогах с регистрацией там же. Для начала - нужно это делать по тематике - сотовые телефоны - iphone, в ...
Сбор информации
По 18 городам России с населением более 700 тыс нужно собрать базу всех сервисов связанных с автомобилями:
мойки, шиномонтаж, техцентры, установочные центры и т.п. Магазины и продавцы товаров не нужны.
По каждой записи нужно: город, название, адрес, телефон, электронная почта если есть, ФИО руководителя если есть, источник и дата источника
Как источники использовать все подряд – желтые страницы, порталы, форумы, соцсети.
Срок не горящий. Бюджет обсуждается – смотря насколько качественная будет база.
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