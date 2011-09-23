Сбор информации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок290 просмотров

По 18 городам России с населением более 700 тыс нужно собрать базу всех сервисов связанных с автомобилями:

мойки, шиномонтаж, техцентры, установочные центры и т.п. Магазины и продавцы товаров не нужны.

По каждой записи нужно: город, название, адрес, телефон, электронная почта если есть, ФИО руководителя если есть, источник и дата источника

Как источники использовать все подряд – желтые страницы, порталы, форумы, соцсети.

Срок не горящий. Бюджет обсуждается – смотря насколько качественная будет база.

14 лет назад
longd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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