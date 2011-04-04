longd

Анатолий longd

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ведение рекламы и продвижения сайтов

    $500

    Слежение за контекстом, покупкой ссылок, анализ и оптимизация сайтов, составление отчетов - по 20 сайтам одновременно! Обязательно опыт подобной работы. Полный рабочий день не требуется, но желателен. Оплата в среднем 500$ в мес, в зависимости ...

    Поисковые системы (SEO)34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оператор в службу поддержки

    $1000

    Требуется оператор на удаленную работу по поддержке пользователей/партнеров сайта купонной системы (типа groupon.ru). Требуется звонить партнерам (программу для звонков и даем, оплаты не требуется), обсуждать условия акций, следить за работой, помогать в случае проблем. ...

    Служба поддержки31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование портала

    $1000

    Требуется программирование портала, множество разделов. CMS на основе SMARTY, PHP MySQL Оплата 4-7$ в час (в зависимости от качества). Работа на несколько месяцев, каждый день нужно показывать результат (т.е. совмещать еще с ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Удаленный менеджер интернет-проектов

    $1000

    Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке ...

    Управление проектами11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сбор информации

    $100

    По 18 городам России с населением более 700 тыс нужно собрать базу всех сервисов связанных с автомобилями: мойки, шиномонтаж, техцентры, установочные центры и т.п. Магазины и продавцы товаров не нужны. ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение в Facebook

    $5000

    Есть 4 русскоязычных и 3 англоязычных групп по туристической теме, нужно серьезно раскрутить: не менее 10 тыс. подписчиков каждой русскоязычной страницы; не менее 15 тыс. подписчиков каждой англоязычной страницы. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование 10 сайтов

    $2500

    Требуется программирование сайтов, множество отличий между сайтами. Только программинг - верстку, ТЗ мы даем. Ничего особо сложного - каталоги, фильтры, корзины, импорты. Если что не знаете - наши текущие программисты подскажут. CMS только наша, ...

    JoomlaMySQLPHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    $1000

    Требуется сделать несколько магазинов с базовыми функциями на SMARTY (другое не рассматривается). Нужен ответственный человек на большую загрузку - работать нужно постоянно. Просьба давать примеры не совсем уж простых проектов.

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист сайтов на Smarty

    $1000

    Есть несколько сайтов на программирование – от визиток до порталов. PHP MySQL SMARTY. Работа постоянная, загрузка большая – если не готовы много и постоянно работать, то лучше не пишите. Оплата до 1000$ ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Общение на форумах авто тематики

    $2500

    По большому списку авто форумов (Россия и Украина) нужно ненавязчивое продвижение продукта. Оплата за посты и/или зарплата, работа до конца года! Нужно несколько человек. Приоритет тому, у кого уже есть аккаунты.

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовка тендерной документации по сайтам

    $1000

    Мы участвуем примерно в 10-20 тендерах в месяц, тема: интернет-проекты. Принцип работы: 1. Мы даем ссылку на тендер, мы бегло просматриваем условия, чтобы быть готовыми их выполнить 2. Вы проверяете детально на ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование магазина на Битриксе

    $1000

    Верстка есть, нужно внедрить шаблоны и запрограммировать нестандартный функционал. Требуется опыт подобной работы, ответственность по срокам (за превышение будут штрафы), а также полное исправление всех недостатков по ТЗ включается в течение как минимум месяца.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовка внутренних страниц, кнопок и баннеров

    $200

    Для портала требуется отрисовать 30 разновидностей страниц, различные кнопки и баннеры (статикой). Работы примерно на 40 часов - 200$. Дополнительные работы оцениваются исходя из часов и оплаты 5-7$ в час. Просьба показывать работы обязательно с ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Моделирование жилового района с роликами и турами

    $5000

    Большой жилой район – 20 домов (5 стандартных типов), прилегающая территория. Нужно замоделировать в хорошем качестве, сделать видеотур, и тур по точкам с панорамами 360 (всего более 100 точек). Просьба предложения снабжать описанием технологиями ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программинг модулей для Livestreet

    $1000

    Есть уже базовый функционал соцсети, нужно делать дополнительные модули – каталоги, фотогалереи, биржи труда и т.п. Обязательно опыт работы с этой CMS – сразу давайте ссылки на сделанное вами.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    По готовому дизайну отверстать сайт с использованием яваскриптов Кроссбраузерность - IE6-8, FF3, Opera 9-11, Chrome, Safari Если полно глюков и тратиться больше 1ого дня на доработки - оплата 1000руб главная+ по 100р внутренняя ...

    JavaScript
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
  • Показать больше заказов