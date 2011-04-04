Слежение за контекстом, покупкой ссылок, анализ и оптимизация сайтов, составление отчетов - по 20 сайтам одновременно! Обязательно опыт подобной работы. Полный рабочий день не требуется, но желателен. Оплата в среднем 500$ в мес, в зависимости ...
- $500Поисковые системы (SEO)34 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется оператор на удаленную работу по поддержке пользователей/партнеров сайта купонной системы (типа groupon.ru). Требуется звонить партнерам (программу для звонков и даем, оплаты не требуется), обсуждать условия акций, следить за работой, помогать в случае проблем. ...Служба поддержки31 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется программирование портала, множество разделов. CMS на основе SMARTY, PHP MySQL Оплата 4-7$ в час (в зависимости от качества). Работа на несколько месяцев, каждый день нужно показывать результат (т.е. совмещать еще с ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке ...Управление проектами11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
По 18 городам России с населением более 700 тыс нужно собрать базу всех сервисов связанных с автомобилями: мойки, шиномонтаж, техцентры, установочные центры и т.п. Магазины и продавцы товаров не нужны. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Есть 4 русскоязычных и 3 англоязычных групп по туристической теме, нужно серьезно раскрутить: не менее 10 тыс. подписчиков каждой русскоязычной страницы; не менее 15 тыс. подписчиков каждой англоязычной страницы. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуется программирование сайтов, множество отличий между сайтами. Только программинг - верстку, ТЗ мы даем. Ничего особо сложного - каталоги, фильтры, корзины, импорты. Если что не знаете - наши текущие программисты подскажут. CMS только наша, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется сделать несколько магазинов с базовыми функциями на SMARTY (другое не рассматривается). Нужен ответственный человек на большую загрузку - работать нужно постоянно. Просьба давать примеры не совсем уж простых проектов.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Есть несколько сайтов на программирование – от визиток до порталов. PHP MySQL SMARTY. Работа постоянная, загрузка большая – если не готовы много и постоянно работать, то лучше не пишите. Оплата до 1000$ ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
По большому списку авто форумов (Россия и Украина) нужно ненавязчивое продвижение продукта. Оплата за посты и/или зарплата, работа до конца года! Нужно несколько человек. Приоритет тому, у кого уже есть аккаунты.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Мы участвуем примерно в 10-20 тендерах в месяц, тема: интернет-проекты. Принцип работы: 1. Мы даем ссылку на тендер, мы бегло просматриваем условия, чтобы быть готовыми их выполнить 2. Вы проверяете детально на ...Управление проектаминет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется диссертация по всем правилам по теме интернет-рекламы и стартапам. Плюс несколько статей на основе написанного. Рассматриваю только с опытом в этой теме.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Есть уже небольшая система с базой данных. Нужно добавить функций, внедрить google gears. Обязательно наличие подобного опыта работы с Ext JS - сразу давайте ссылки на сделанное вами.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Верстка есть, нужно внедрить шаблоны и запрограммировать нестандартный функционал. Требуется опыт подобной работы, ответственность по срокам (за превышение будут штрафы), а также полное исправление всех недостатков по ТЗ включается в течение как минимум месяца.Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть mov ролик - 50 мб 25 сек. Нужно зациклить (добавить затемнения) и сделать устанавливаемый скринсейвер. Срок - сегодня.Анимация1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $200
Для портала требуется отрисовать 30 разновидностей страниц, различные кнопки и баннеры (статикой). Работы примерно на 40 часов - 200$. Дополнительные работы оцениваются исходя из часов и оплаты 5-7$ в час. Просьба показывать работы обязательно с ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Большой жилой район – 20 домов (5 стандартных типов), прилегающая территория. Нужно замоделировать в хорошем качестве, сделать видеотур, и тур по точкам с панорамами 360 (всего более 100 точек). Просьба предложения снабжать описанием технологиями ...3D-графика12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть программа для WM - нужно проверить функционал и синхронизацию с веб-системой.Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Есть уже базовый функционал соцсети, нужно делать дополнительные модули – каталоги, фотогалереи, биржи труда и т.п. Обязательно опыт работы с этой CMS – сразу давайте ссылки на сделанное вами.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
По готовому дизайну отверстать сайт с использованием яваскриптов Кроссбраузерность - IE6-8, FF3, Opera 9-11, Chrome, Safari Если полно глюков и тратиться больше 1ого дня на доработки - оплата 1000руб главная+ по 100р внутренняя ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад