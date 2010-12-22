Требуется программирование портала, множество разделов.

CMS на основе SMARTY, PHP MySQL

Оплата 4-7$ в час (в зависимости от качества).

Работа на несколько месяцев, каждый день нужно показывать результат (т.е. совмещать еще с чем-то будет трудновато).

Просьба показывать ваши самые сложные проекты (домашние странички не в счет)