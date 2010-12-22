Модуль для DLE, парсер с с определенных сайтов.

Нужно написать модуль для DLE 9 версии, основной функционал это парсер при запросе с определенных сайтов, корзина у пользователей, админка, вывод спарсенной информации. Что-то вроде онлайн магазина. Подробности в .doc файле. Оплата в 3 части, 20% сначала, в середине работы 30% и по окончании остальные 50%. Оплата фиксирована, но за хорошую работу – доплату гарантирую.

Прошу не пишите те, кто сомневается в исполнении работы на 100%.