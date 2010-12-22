Довести проект на Джумле

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Сайт почти готов, нужно подправить косяки по верстке и пару плагинов. Вообще нужен толковый кодер для дальнейшего сотрудничества по разным проектам на жумле.

Joomla
14 лет назад
IGORA
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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