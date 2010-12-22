Написание небольшого компонента для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки122 просмотра

Написание небольшого компонента и модуля поиска тура для joomla 1.5.

1. Компонент - создание и заведение тура в базу.

2. Модуль поиска тура. Должен быть осуществлен поиск и вывод туров.

Предлагайте цену.

Могу принять уже разработанные модули. Тогда необходима ссылка с демострацией данного решения.

Joomla
14 лет назад
daly
47 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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