Модуль постинга для Joomla

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Необходимо написать компонент для Joomla который будет постить новости на движки(DLE, Joomla и др.), также 1 самописная CMS. ТЗ пока нет, в стадии создания.

DLEJoomla
14 лет назад
aha_
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров