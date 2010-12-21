Добрый день! Тз: Есть скрипт БИТРИКСА http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/portal.php Есть лицензия! Нужно сделать фото портал! Дизайн! Модули необходимые!
Система оплаты 4.3
Необходимо модуль для DLE Система оплаты 4.3 зделать чтобы поддерживала dle 9.0
Заявки фрилансеров
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