Создание рабочего сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок186 просмотров

Доброго времени суток! Не знаю какую категорию выбрать. Суть в следующем есть шкура сайта и джумла 1,5,15. Нужно сделать рабочий сайт. Сколько это будет стоить?

Joomla
14 лет назад
artnur
Нур 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров