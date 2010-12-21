Модуль статистики для интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Есть интернет-магазин на CMS ModX(функционал магазина самописный).

Нужно реализовать модуль статистики согласно ТЗ.

Реализовать нужно для сайтов всех регионов(там один движок, но разные сайты просто ко всем нужно привязать, выборка есть по регионам)

MODX
14 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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