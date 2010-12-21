Требуется верстка + допрограммирование

Ищу программиста на PHP для сопровождения оптового интернет-магазина take-it.com.ua на самописном движке, т.к. разработчик исчез в неизвестном направлении(( требуется верстка нового диза + допрограммирование дополнительных фич под него, и кроме этого еще 18 пунктов ждет доработки... Совершенствуемся все время, в ближайших планах запуск еще 3-х сайтов той же тематики.