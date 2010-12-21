Верстка + натягивание на друпал

Инфа кандидатам., смотрите. интересуют сроки. бюджет 3000. необходимый срок – 1-3 дня, желательно очень к четвергу закончить

предоплаты не будет, если будет то когда сделаете хотя бы начало работы на своем хостинге, тогда смогу часть предоплаты перевести.

если все ок будут еще заказы, поскольку ответственного программиста найти непросто.

требования – опыт работы, знание php и java, ответственность, скорость работы

оставляйте портфолио и контакты.