Есть рассылка емэйлов встроенная в сайт age-music.com.ua, хостер не пропускает 3000 писем, надо сделать, чтоб рассылка отправляла партиями всё это дело. Если интересно, обсуждаю в скайпе: www.age-music.com.ua
Верстка + натягивание на друпал
Инфа кандидатам., смотрите. интересуют сроки. бюджет 3000. необходимый срок – 1-3 дня, желательно очень к четвергу закончить
предоплаты не будет, если будет то когда сделаете хотя бы начало работы на своем хостинге, тогда смогу часть предоплаты перевести.
если все ок будут еще заказы, поскольку ответственного программиста найти непросто.
требования – опыт работы, знание php и java, ответственность, скорость работы
оставляйте портфолио и контакты.
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