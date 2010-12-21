Скрипты для регулярных выражений на html

Добрый день, нужно написать скрипт для обработки 2 тыс. html-файлов, используя регулярные выражения.

1) конструкция вида: знаки переноса строчки или пробелы(могут отсутствовать и быть в любом количестве)

2)конструкция вида

Любые символы

заменяеться пробелом.

[21/12/10 17:40:17] А Коля - программист: Необходимо написать скрипт, которой в приложенном рахиве из примерно 2000 html фаилов сделает следующее:

1) конструкция вида: знаки переноса строчки или пробелы(могут отсутствовать и быть в любом количестве)

2)конструкция вида

Любые символы

заменяеться пробелом.

[21/12/10 17:40:43] А Коля - программист: Необходимо написать скрипт, которой в приложенном рахиве из примерно 2000 html фаилов сделает следующее:

1) конструкция вида: знаки переноса строчки или пробелы(могут отсутствовать и быть в любом количестве)

2)конструкция вида

Любые символы

заменяеться пробелом.

Оплата по сбс, вмз, вмр,

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