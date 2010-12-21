Интегрировать форум и настроить визуальную панель

Здраствуйте, имеется сайт написаный на php. К нему необходимо интегрировать форум phpBB 3 уже установленый на сервер.(нужно чтобы пользователь прямо с сайта вводя свои регистрационые даные , переходя на форум оставался под ними же в режиме сессиии)

А также необходимо настроить визаульную панель для добавления статей, а имено поставить другую и с настроить отображения статей на сайте, потому как сейчас , если копировать текст из Word , затем вставлять в панель и отправлять на сайт, то текст отабражается некоректо, в плане переноса строк.

ГЛавное это интегрировать форум..

Приложение с ТЗ приложил.

вот сам проект:http://prohand.ru/prohand_23.11.10/index.php

моя аська:454703110