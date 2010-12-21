Мелкая работа по Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки158 просмотров

Друзья нужна помощь по Joomla мелкая.Так как нет времени и желания разбираться точнее не получается.

Есть готовый шаблон.

Нужно расставить- удалить-дополнить-- грамотно .

Нужно именно спецы и гуру Joomla Работы совсем по времени не много!

Писать в ЛС

Joomla
14 лет назад
Maxsimus89
Руслан 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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