Мелкая работа по Joomla

Друзья нужна помощь по Joomla мелкая.Так как нет времени и желания разбираться точнее не получается.

Есть готовый шаблон.

Нужно расставить- удалить-дополнить-- грамотно .

Нужно именно спецы и гуру Joomla Работы совсем по времени не много!

Писать в ЛС