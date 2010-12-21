Написание программы на Си

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка158 просмотров

Необходимо написать небольшую программу на языке С на основе структур и функций.

Т.З. в приложении.

Сделать нужно до вечера четверга.

Программа нужна с комментариями.

Предлагайте цены.

14 лет назад
alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
14 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
14 лет назад