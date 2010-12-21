Интеграция в магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок165 просмотров

Здраствуйте уважаемые, через пару дней нужна будет интеграция магазина в какую нибудь CMS. Всё по вашему смотрению, Joomla, Drupal и т.п. Главное оплата должна быть через PayPal. В принципе всё стандартное, модуль оплаты через PayPal, новости, стат. страницы, рейтинг товара, описание товара и т.п.

Бюджет 100-150$. Сроки 3-4 дня.

Заранее хочу определиться с исполнителем.

Макет во вложении.

DrupalJoomla
14 лет назад
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

WebSchik
Денис 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

WebSchik
Денис 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
14 лет назад