Составление простого регулярного выражения

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки188 просмотров

Дело в том что в регулярных выражениях я не силен и мне не нужен целый скрипт

а лишь строка регулярного выражения для функции preg_replace_callback

Прилагаю к сообщению небольшое ТЗ, все вопросы в icq.

ася 483238

14 лет назад
futurefx
Иван 
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

WSDLab
Иван 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

WSDLab
Иван 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
14 лет назад

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