Переработка портала

Для редизайна портала требуется провести следующие работы:

1. Разработка ТЗ на переработку портала. Дизайн есть.

2. Верстка шаблонов

3. Сборка сайта на основе ТЗ и сверстанных шаблонов

4. Программные доделки на основе ТЗ

Шаблонизатор: smarty

Хотелось бы работать с одним человеком, программистом. Верстку готов отдать в третьи руки.

Проект в новом виде потеряет до 70% своего функционала. Нового функционала практически не добавится, все нововведения в основном касаются вывода инфорамации.

Шаблоны и краткие пояснения по запросу на email.