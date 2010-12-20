Написать движок социальной сети

При всей казалось бы банальности, задача не простая. Т.к. планируется не просто социальная сеть, а сайт с элементами поисковика. То есть размещение в социальной сети узкого сегмента мирового интернета.

Подробности я думаю лучше обсудить по скайпу - zkuzko

Оплата достойная, проект смерьезный, возможно потребуется после создания постоянная поддержка.