Написать htaccess правило

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Завершен4 заявки124 просмотра

Нужно написать такое htaccess правило:

Если в хостнейме посетителя сайта содержится слово "xxxxxxx" грузим index.html, если не содержится index2.html

Можно и на php.

HTMLPHP
14 лет назад
nikol_aevich
Петров 
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

qjoker
44 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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qjoker
44 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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