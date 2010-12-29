Гостевая книга (Приватный проект для mulbergerio)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка91 просмотр

Создание гостевой книги для сайта под управлением 1С битрикс. Все стандартные функции гостевой книги, капча обязательно. Ввод теста в WYSIWYG редакторе.

14 лет назад
tracon
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$100
5 дней
Как и всегда быстро и оперативно.
Всё как обычно. Деньги всегда вовремя!

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад

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