Подправить флеш-часы

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Закрыт6 заявок144 просмотра

Есть часы, которые после перехода на зимнее время стали неверно идти. Надо исправить. Часы должны всегда показывать местное время. Кто за сколько возьмется подправить? см. на сайте et***na74.ru. Исходники - есть.

14 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

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