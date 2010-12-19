Доработка LiveStreet

Имеется установленный голый движок LiveStreet. Движок был выбран для коллективного блога. Т.е. сначала будет писать несколько авторов, в будущем, надеемся на UGC тоже.

Требуется:

1. Установить плагины:

- «OpenID» (http://livestreetcms.com/addons/view/1/) (установлен, нужно помочь с регистрацией сайта в API Facebook, Вк, Твиттера и донастройкой)

- «SEO» (http://livestreetcms.com/addons/view/94/)

- «Facebook» (http://livestreetcms.com/addons/view/93/)

- aceAdminPanel (http://livestreet.ru/blog/4078.html)

- «Редактирование и TinyMCE в комментариях» http://livestreetcms.com/addons/view/93/

- «Related topics» http://livestreetcms.com/addons/view/55/

- «Sitemap» (http://livestreetcms.com/addons/view/17/)

- «Discussion Stream» (http://livestreetcms.com/addons/view/7/)

- «Groups» (http://livestreetcms.com/addons/view/76/) -- если для групп можно сделать различные маски доступа и настройки, иначе бесполезно

- «Аватары с Gravatar» («http://livestreetcms.com/addons/view/68/»)

Большая часть плагинов ставится простой загрузкой на сервер и включением их в адмике, но может потребоваться какая-то донастройка.

2. Мелкие доработки:

- Доработать шаблон. Дизайн натягивать не нужно, мы просто заменим картинку шапки, остальное устраивает.

- Убрать лишние ссылки из меню, поправить битые ссылки.

- Возможно, потребуется поменять места вывода модулей на странице.

- Запретить пользователям создавать новые блоги (готовое решенеи в 1 строку: http://livestreet.ru/blog/3912.html), при этом автоматически подписывать всех на все существующие.

- Открыть по-дефолту поле для комментирования.