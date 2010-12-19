Верстка есть, нужно внедрить шаблоны и запрограммировать нестандартный функционал. Требуется опыт подобной работы, ответственность по срокам (за превышение будут штрафы), а также полное исправление всех недостатков по ТЗ включается в течение как минимум месяца.
Доработка LiveStreet
Имеется установленный голый движок LiveStreet. Движок был выбран для коллективного блога. Т.е. сначала будет писать несколько авторов, в будущем, надеемся на UGC тоже.
Требуется:
1. Установить плагины:
- «OpenID» (http://livestreetcms.com/addons/view/1/) (установлен, нужно помочь с регистрацией сайта в API Facebook, Вк, Твиттера и донастройкой)
- «SEO» (http://livestreetcms.com/addons/view/94/)
- «Facebook» (http://livestreetcms.com/addons/view/93/)
- aceAdminPanel (http://livestreet.ru/blog/4078.html)
- «Редактирование и TinyMCE в комментариях» http://livestreetcms.com/addons/view/93/
- «Related topics» http://livestreetcms.com/addons/view/55/
- «Sitemap» (http://livestreetcms.com/addons/view/17/)
- «Discussion Stream» (http://livestreetcms.com/addons/view/7/)
- «Groups» (http://livestreetcms.com/addons/view/76/) -- если для групп можно сделать различные маски доступа и настройки, иначе бесполезно
- «Аватары с Gravatar» («http://livestreetcms.com/addons/view/68/»)
Большая часть плагинов ставится простой загрузкой на сервер и включением их в адмике, но может потребоваться какая-то донастройка.
2. Мелкие доработки:
- Доработать шаблон. Дизайн натягивать не нужно, мы просто заменим картинку шапки, остальное устраивает.
- Убрать лишние ссылки из меню, поправить битые ссылки.
- Возможно, потребуется поменять места вывода модулей на странице.
- Запретить пользователям создавать новые блоги (готовое решенеи в 1 строку: http://livestreet.ru/blog/3912.html), при этом автоматически подписывать всех на все существующие.
- Открыть по-дефолту поле для комментирования.
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