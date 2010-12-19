Доработка LiveStreet

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Имеется установленный голый движок LiveStreet. Движок был выбран для коллективного блога. Т.е. сначала будет писать несколько авторов, в будущем, надеемся на UGC тоже.

Требуется:

1. Установить плагины:

- «OpenID» (http://livestreetcms.com/addons/view/1/) (установлен, нужно помочь с регистрацией сайта в API Facebook, Вк, Твиттера и донастройкой)

- «SEO» (http://livestreetcms.com/addons/view/94/)

- «Facebook» (http://livestreetcms.com/addons/view/93/)

- aceAdminPanel (http://livestreet.ru/blog/4078.html)

- «Редактирование и TinyMCE в комментариях» http://livestreetcms.com/addons/view/93/

- «Related topics» http://livestreetcms.com/addons/view/55/

- «Sitemap» (http://livestreetcms.com/addons/view/17/)

- «Discussion Stream» (http://livestreetcms.com/addons/view/7/)

- «Groups» (http://livestreetcms.com/addons/view/76/) -- если для групп можно сделать различные маски доступа и настройки, иначе бесполезно

- «Аватары с Gravatar» («http://livestreetcms.com/addons/view/68/»)

Большая часть плагинов ставится простой загрузкой на сервер и включением их в адмике, но может потребоваться какая-то донастройка.

2. Мелкие доработки:

- Доработать шаблон. Дизайн натягивать не нужно, мы просто заменим картинку шапки, остальное устраивает.

- Убрать лишние ссылки из меню, поправить битые ссылки.

- Возможно, потребуется поменять места вывода модулей на странице.

- Запретить пользователям создавать новые блоги (готовое решенеи в 1 строку: http://livestreet.ru/blog/3912.html), при этом автоматически подписывать всех на все существующие.

- Открыть по-дефолту поле для комментирования.

HTML
14 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программирование магазина на Битриксе

    $1000

    Верстка есть, нужно внедрить шаблоны и запрограммировать нестандартный функционал. Требуется опыт подобной работы, ответственность по срокам (за превышение будут штрафы), а также полное исправление всех недостатков по ТЗ включается в течение как минимум месяца.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание Web-приложения на Delphi

    $2500

    Необходимо создать Web-приложение строго на Дельфи версии 6.0 или ниже. Задача приложения - получать от пользователей данные первичных бухгалтерских документов, определенным образом обрабатывать их и периодически экспортировать результаты в формат MS Word, размещая ссылки ...

    Delphi
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать скрипт на Perl - треды livejournal

    Требуется доработать Perl скрипт. Скрипт парсит livejournal и собирает посты с комментами. Раньше разворачивал треды, а теперь перестал ( что-то изменили в коде). Нужно, чтобы разворачивал снова. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скопировать нужные страницы

    Здравствуйте, Нужно полностью скопировать следующие страницы уже существующего сайта www.monetizeit.com и сделать для них легкую админку для управления контентом - тексты и бегущие строки. Страницы которые нужно скопировать: 1.www.monetizeit.com - ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Языковой файл osDate

    На официальном сайте osDate http://www.tufat.com/script39.htm бесплатно лежит данный движок. В нем есть русский языковой файл, но в нем испорчена кодировка и русские буквы выводятся какими-то символами. Мне нужен этот же файл в нормальном ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать php-скрипт

    Приветствую! Нужно оперативно написать скрипт вывода нескольких rss-лент на домене. Подробности при переписке, сразу оставляйте аську! Работы минут на 20 знающему человеку... Бюджет ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать робота на основе arduino

    Необходимо сделать робота на основе arduino Duemilanove. У меня есть: arduino Duemilanove, шасси под него, breadboard, провода male-female, несколько резисторов и транзисторов. у меня проблемы с монтажом этого всего, так что ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад