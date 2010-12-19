Создание Web-приложения на Delphi

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок296 просмотров

Необходимо создать Web-приложение строго на Дельфи версии 6.0 или ниже.

Задача приложения - получать от пользователей данные первичных бухгалтерских документов, определенным образом обрабатывать их и периодически экспортировать результаты в формат MS Word, размещая ссылки на сайте, также генерируемом указанным приложением. Для каждого пользователя доступ к системе должен осуществляться через личный кабинет. К приложению необходимо "привинтить" системы оплаты смс-ками и вебмани.

Дизайн сайта предельно примитивный и легкий - диктуется необходимостью быстрой загрузки пользователями с наихудшими параметрами доступа в интернет и самыми старыми типами браузера.

Delphi
14 лет назад
ukon
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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