Создание Web-приложения на Delphi

Необходимо создать Web-приложение строго на Дельфи версии 6.0 или ниже.

Задача приложения - получать от пользователей данные первичных бухгалтерских документов, определенным образом обрабатывать их и периодически экспортировать результаты в формат MS Word, размещая ссылки на сайте, также генерируемом указанным приложением. Для каждого пользователя доступ к системе должен осуществляться через личный кабинет. К приложению необходимо "привинтить" системы оплаты смс-ками и вебмани.

Дизайн сайта предельно примитивный и легкий - диктуется необходимостью быстрой загрузки пользователями с наихудшими параметрами доступа в интернет и самыми старыми типами браузера.