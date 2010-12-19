Требуется установка ряда модулей на DLE 9.0

На ресурс, стоящий на движке DLE 9.0, требуется устрановить ряд модулей, в том числе:

- чат;

- доска объявлений;

- отзывы;

Работаем по следующей схеме: вы показываете мне пример модуля, я оцениваю и если меня устраивает, вы приступаете к работе. Оплата посредством Webmoney R или Z. Жду ваши предложения с адекватными оценками, в личку или icq 687-25-2семь. Если вы можете установить не все модули, а какой-то один - пишите.