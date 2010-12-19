Уже имеется база MySQL и механизм ее редактирования юзерами. Нужен только вывод дерева во флеше в двух режимах: 1. Дерево целиком (некоторые линии связей могут пересекаться) 2. Дерево со свернутыми ветвями по материнским ...
Требуется установка ряда модулей на DLE 9.0
На ресурс, стоящий на движке DLE 9.0, требуется устрановить ряд модулей, в том числе:
- чат;
- доска объявлений;
- отзывы;
Работаем по следующей схеме: вы показываете мне пример модуля, я оцениваю и если меня устраивает, вы приступаете к работе. Оплата посредством Webmoney R или Z. Жду ваши предложения с адекватными оценками, в личку или icq 687-25-2семь. Если вы можете установить не все модули, а какой-то один - пишите.
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