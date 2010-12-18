Флеш-генеалогическое дерево по готовым данным.

Уже имеется база MySQL и механизм ее редактирования юзерами. Нужен только вывод дерева во флеше в двух режимах:

1. Дерево целиком (некоторые линии связей могут пересекаться)

2. Дерево со свернутыми ветвями по материнским линиям (от матери линия идет к иконке, по клику на которую выводятся предки, относящиеся только к матери)

Пример этого механизма сворачивания отдельных ветвей можно увидеть здесь:

http://www.myheritage.com/site-family-tree-134211851/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2?lang=RU&treeMode=canvas

- Поле с деревом необходимо иметь возможность драгать мышкой и масштабировать ее колесом.

- Выведенное дерево необходимо иметь возможность сохранять в jpg или png

Некоторые детали:

Каждая карточка имеет:

1) ID древа

2) ID карточек отца и матери

3) ID супруга, если есть

4) Имя файла фото (картинка с заданными размерами в формате jpg, лежащая на сервере)

5) Несколько полей описания: пол, имя, фамилия, отчество, девичья фамилия, краткое описание.

Данные отдаются скриптом в формате XML, флешка передает скрипту ID дерева и получает в ответ карточки для построения.

Нужно вывести все в красивом виде. Графические элементы для оформления флешки в тематическом стиле предоставим.