Обязательно предварительно смотрите ТЗ http://doiop.com/ документ Microsoft Office Word Эскиз http://doiop.com/z Дайте ответы: 1. Стоимость, пожалуйста в долларах. Больше 400$ не предлагать. Не тратьте время. 2. Сроки ...
Флеш-генеалогическое дерево по готовым данным.
Уже имеется база MySQL и механизм ее редактирования юзерами. Нужен только вывод дерева во флеше в двух режимах:
1. Дерево целиком (некоторые линии связей могут пересекаться)
2. Дерево со свернутыми ветвями по материнским линиям (от матери линия идет к иконке, по клику на которую выводятся предки, относящиеся только к матери)
Пример этого механизма сворачивания отдельных ветвей можно увидеть здесь:
http://www.myheritage.com/site-family-tree-134211851/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2?lang=RU&treeMode=canvas
- Поле с деревом необходимо иметь возможность драгать мышкой и масштабировать ее колесом.
- Выведенное дерево необходимо иметь возможность сохранять в jpg или png
Некоторые детали:
Каждая карточка имеет:
1) ID древа
2) ID карточек отца и матери
3) ID супруга, если есть
4) Имя файла фото (картинка с заданными размерами в формате jpg, лежащая на сервере)
5) Несколько полей описания: пол, имя, фамилия, отчество, девичья фамилия, краткое описание.
Данные отдаются скриптом в формате XML, флешка передает скрипту ID дерева и получает в ответ карточки для построения.
Нужно вывести все в красивом виде. Графические элементы для оформления флешки в тематическом стиле предоставим.
Заявки фрилансеров
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