1) Парсер каталога поставщиков. Мы имеем 5 поставщиков автозапчастей, мы заходим на их сайты под паролями, вводим номер запчасти, получаем таблицы. Задача - спарсить эти таблицы и сформировать их в одну, вывести на страницу интернет ...
Аддон к готовому open source магазину open cart.
Если есть другой скрипт то можно исползовать его, но желательно исползовать готовый web магазин скрипт: http://www.opencart.com/
Нужно сделать аддон:
- Возможность регистрироватся для продавцов
- Сделать новую таблицу в базе данных с регистрационной информацией
- Етот скрипт имеет возможность добавлят продукты через админ панель. Но она одна для всех. Нужно сделать мини админ панель только для зарегистрированных ползователей.
- Нужно сделать так чтоб у каждого зарегистрированного пользователя в админ панеле была возможножность видет и контролировать только те продукты которые они туда ввели
- Каждый зарегистрированниы ползователь имеет право изменят что угодно в продуктах, кроме опции сделать продукт видимым на главном магазине. Ето контролирует админ.
- Админ панель для пользователей имеет строгий доступ только к тому что пользователь ввёл.
- Системный Админ имеет доступ ко всем продуктам (оставить то что уже идёт со скриптом)
На главной странице магазина
- Когда выбран продукт нужно сделать так чтоб видно было информацию о продавце. (Одна из закладок в информацие о продукте будет информация о продавце)
- Аддрес откуда идёт доставка на всех продуктах разный.
С установкой .
Если есть вопросы то спрашивайте.
В дальнейшем нужно будет сделать много дополнений к етому магазину поетому нам важно посотянное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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