Аддон к готовому open source магазину open cart.

Если есть другой скрипт то можно исползовать его, но желательно исползовать готовый web магазин скрипт: http://www.opencart.com/

Нужно сделать аддон:

- Возможность регистрироватся для продавцов

- Сделать новую таблицу в базе данных с регистрационной информацией

- Етот скрипт имеет возможность добавлят продукты через админ панель. Но она одна для всех. Нужно сделать мини админ панель только для зарегистрированных ползователей.

- Нужно сделать так чтоб у каждого зарегистрированного пользователя в админ панеле была возможножность видет и контролировать только те продукты которые они туда ввели

- Каждый зарегистрированниы ползователь имеет право изменят что угодно в продуктах, кроме опции сделать продукт видимым на главном магазине. Ето контролирует админ.

- Админ панель для пользователей имеет строгий доступ только к тому что пользователь ввёл.

- Системный Админ имеет доступ ко всем продуктам (оставить то что уже идёт со скриптом)

На главной странице магазина

- Когда выбран продукт нужно сделать так чтоб видно было информацию о продавце. (Одна из закладок в информацие о продукте будет информация о продавце)

- Аддрес откуда идёт доставка на всех продуктах разный.

С установкой .

Если есть вопросы то спрашивайте.

В дальнейшем нужно будет сделать много дополнений к етому магазину поетому нам важно посотянное сотрудничество.