Нужно сделать стриминг на плеере uppod.
Написать/настроить баннеровращалку для WordPress
Нужен плагин для баннеровращалки, CMS сайта WordPress.
Что нужно от плагина:
1. Отдельный модуль или админка, в котором будут отображаться количество отображений баннера и количество переходов по ссылке с него.
2. Статистика должна сортироваться по месяцам, неделям, дням.
3. Желательно, чтобы статистика собиралась как общая, так и по каждому отдельному блогу.
4. Он должен работать централизованно для всех блогов (но управляться только с главного), при этом нужна дополнительная возможность выбора баннеров, которые будут или не будут показываться на каком-либо из блогов.
5. Он должен автоматически работать для всех вновь создаваемых блогов, не требуя отдельной доработки руками.
6. В плагине нужна возможность выбора приоритета показа баннеров.
7. Возможность добавления новых баннеров из админки.
На данный момент на головном блоге сайта используется связка из двух плагинов – wpads и pretty-links.
Их минус - при создании нового блога приходится настраивать каждый плагин заново.
Оплата по факту в wmz, либо СБС
Спасибо!
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