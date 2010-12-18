Написать/настроить баннеровращалку для WordPress

Нужен плагин для баннеровращалки, CMS сайта WordPress.

Что нужно от плагина:

1. Отдельный модуль или админка, в котором будут отображаться количество отображений баннера и количество переходов по ссылке с него.

2. Статистика должна сортироваться по месяцам, неделям, дням.

3. Желательно, чтобы статистика собиралась как общая, так и по каждому отдельному блогу.

4. Он должен работать централизованно для всех блогов (но управляться только с главного), при этом нужна дополнительная возможность выбора баннеров, которые будут или не будут показываться на каком-либо из блогов.

5. Он должен автоматически работать для всех вновь создаваемых блогов, не требуя отдельной доработки руками.

6. В плагине нужна возможность выбора приоритета показа баннеров.

7. Возможность добавления новых баннеров из админки.

На данный момент на головном блоге сайта используется связка из двух плагинов – wpads и pretty-links.

Их минус - при создании нового блога приходится настраивать каждый плагин заново.

Оплата по факту в wmz, либо СБС

Спасибо!